Ympäristötoimittajan kommentti: Tekniset säännöt ovat nyt kunnossa, mutta ilmaston lämpenemistä ei ole vielä hidastettu yhtään

Tämän vuoden ilmastokokous on jälleen ohi. Neuvottelijat ovat valvoneet useamman yön. Puheenjohtajamaa on neuvotellut kuumeisesti kompromisseja, jottei vain joutuisi syytetyksi kokouksen epäonnistumisesta. Kongressikeskus on hiljentynyt, kun lähes 30 000 ihmistä on poistunut sieltä - suurin osa lentokoneilla kotimaihinsa.