Ympäristötoimittajan kommentti: Jos selkeitä ilmastopäätöksiä ei pystytä tekemään, pitää edetä kiertoteitä, joista yksi nähtiin tänään

Glasgown ilmastokokouksen puheenvuoroissa on vakuuteltu, että nyt on aika toimia ja aika ajatella tulevia sukupolvia. Tästä huolimatta johtajat eivät ole lyöneet pöytään uusia, merkittäviä päästövähennyslupauksia, joita tarvittaisiin 1,5 asteen tavoitteeseen pääsemiseen. Jos tarkkoja ollaan, lupauksetkaan eivät riitä. Vain teoilla on merkitystä.

Päästöleikkaukset lykätään mahdollisimman kauas

Neuvotteluissa viilataan sulkumerkkejä

Silti kaksiviikkoinen YK:n ilmastokokous on jälleen käynnissä ja sopimustekstejä sorvataan lähes vuorokaudet ympäri. Neuvottelijat iloitsevat, kun muutama sulkumerkki saadaan poistettua sopimustekstistä. Samaan aikaan mielenosoittajat huutavat äänensä käheiksi kokouspaikan ulkopuolella vaatiessaan konkreettisia toimia. Turhautuminen on ymmärrettävää.

Se on selvää, että sopimustekstien on oltava mahdollisimman hyviä, selkeitä ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisia ja niiden viilaaminen on sinänsä tärkeää. Nuorilla mielenosoittajilla on kuitenkin oma tulevaisuus uhattuna eivätkä hienoimmatkaan tekstit tarjoa nopeita ratkaisuja koko ajan käynnissä olevaan ilmastokriisiin.