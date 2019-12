Venähtäneen ilmastokokouksen loppu häämöttää Madridissa – "Yksi tai kaksi osapuolta vaikuttaa jääräpäisesti takaavan, että ilmaston hyväksi otettaisiin takapakkia"

Puheenjohtajamaa Chilen edustaja vetosi BBC:n mukaan yöllä osapuoliin ja pyysi sovinnollisuutta sekä joustavuutta. Kokousta vetävän Chilen ympäristöministerin mukaan keskusteluissa on melkein päästy sopimukseen, mutta lopputuleman pitäisi olla kunnianhimoinen.

Ilmastokokouksen oli määrä päättyä jo perjantai-iltana. Madridissa on ollut tarkoitus sopia Pariisin ilmastosopimuksen vielä auki olevista asioista.

"Uusi tilaisuus rapauttaa sopimuksen ehtoja"

Ilmastokokoukseen on kohdistunut huomattavaa painetta ja valtioilta odotetaan selkeää viestiä siitä, että kriisin ratkaiseminen otettaisiin tosissaan ja toimia oltaisiin valmiita lisäämään. Tieteentekijät ovat antaneet toistamiseen kiireisiä varoituksia ilmaston tilasta ja miljoonat nuoret ovat jatkaneet viikoittaisia ilmastolakkojaan.

Pahiten ilmastonmuutoksesta kärsineiden valtioiden edustajat ovat kuitenkin arvioineet, ettei kokous ole onnistunut täyttämään kunnianhimoisen teeman tarjoamia odotuksia. Kokouksen teemana on tällä kertaa "Time for action" eli aika toimia.

– Mukana on yksi tai kaksi osapuolta, jotka vaikuttavat jääräpäisesti takaavan, että vaateissa kunnianhimolle, toimille ja suoraselkäisyydelle ilmaston hyväksi otettaisiin takapakkia, hän lisäsi.

Kunnianhimosta ilmastotoimiin ei ole selkeitä merkkejä

Madridissa on kokoontuneena edustajia lähes 200 maasta. Yhdessä heidän on ollut määrä tehdä sääntökirja vuonna 2015 allekirjoitetulle Pariisin ilmastosopimukselle. Sopimuksen tavoite on ollut rajoittaa lämpötilojen nousu maapallolla kahteen asteeseen ja mieluummin jopa 1,5 asteen tasolle.