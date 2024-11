Ympäristötoimittajan kommentti: Bakun ilmastokokous alkaa lämpöennätysten rikkoutuessa

Vuosi 2024 on todennäköisesti mittaushistorian lämpimin. Tänä vuonna maapallon keskilämpötila on yli 1,5 astetta korkeampi verrattuna esiteolliseen aikaan. Pariisin ilmastosopimukseen on kirjattu, että ilmaston lämpeneminen pitäisi pysäyttää 1,5 asteeseen, mutta tavoite näyttää jo toivottomalta.

Todisteita ilmastonmuutoksesta on jo tarpeeksi

Trump romuttaa USA:n ilmastopolitiikan

Yhdysvaltain seuraava presidentti Donald Trump vetää jälleen maansa pois Pariisin ilmastosopimuksesta ja lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Maailman päästöjä on vähennettävä ilman Yhdysvaltoja. Se tuskin kannustaa muita valtionjohtajia. Tähän mennessä on nähty, että tehokkaimmin päästövähennyksistä voidaan sopia, kun maailman suurimmat saastuttajat, Kiina ja Yhdysvallat, ryhtyvät yhteistuumin hieromaan sopua ilmastotoimista.

Azerbaidzhan ei vakuuta puheenjohtajamaana

Ilmastokokoukset ovat seuranneet toisiaan. Välillä on päästy pari askelta eteenpäin, mutta sitten taas on otettu takapakkia. Ja koko ajan ilmasto on lämmennyt. Välikokouksiin ei ole varaa, mutta ilmeisesti sellainen on taas tulossa. Öljyntuottajamaa Azerbaidzhan ei ainakaan ennakkoon vakuuta kokouksen puheenjohtajamaana.