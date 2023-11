Kommentti: Ilmastotuhoon haetaan nyt ratkaisua öljypomon johdolla – uskottavuus puuttuu myös Suomen toimilta

Arkijärjellä ajateltuna vastaus on selvä: Lisää päästövähennyksiä tarvitaan ja nopeasti. Onhan tästä vuodesta tulossa mittaushistorian lämpimin. Eri puolilla maapalloa on kärsitty poikkeuksellisista helleaalloista, rajusta kuivuudesta, tuhoisista myrskyistä ja tulvista – kaikki äärimmäisisä sääilmiöitä, joiden kestoa ja voimakkuutta ilmastonmuutos lisää. Päättäjät ovat nähneet, mitä on odotettavissa, kun ilmasto jatkaa lämpenemistään.

Öljy-yhtiön toimitusjohtaja luotsaa kokousta

Suomelta puuttuvat uskottavat toimet

Suomi osallistuu neuvotteluihin osana EU:ta. Viime vuosina Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 on kerännyt paljon myönteistä huomiota. Hehkutus loppuu kuitenkin lyhyeen, jos emme pysty uskottavasti kertomaan, millä toimilla tavoite saavutetaan. Toistaiseksi hallitus on tyytynyt vakuuttamaan, että tavoite on voimassa. Keinoista on oltu hiljaa.