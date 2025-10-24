Ilves joutuu pärjäämään ilman kahta kärkihyökkääjäänsä, kun se kohtaa paikallisvastustaja Tapparan jääkiekon SM-liigassa perjantaina.

Liigaviikko niputtaa

Ilves joutuu lähtemään Tampereen derbyyn ilman Lukas Jasekia ja Matias Mäntykiveä. Menetykset ovat Ilvekselle merkittäviä, sillä kyseessä on joukkueen kaksi kärkisentteriä, jotka ovat pelanneet hyökkääjistä myös eniten. Kaksikon paikat nappaavat Erik Borg ja Luke Henman, jotka ovat pelanneet aiemmin alakentissä.

Helpotusta vaikeaan tilanteeseen Ilves saa Joonas Nättisen ja Jarkko Parikan muodossa. Alkuviikosta Ilvekseen liittynyt liettualaisvahti Mantas Armalis lähtee otteluun luukkuvahtina, kun Dominik Pavlat aloittaa maalinsuulla.

Satakunnan paikalliskamppailussa Ässät saa kokoonpanoonsa takaisin Filip Lindbergin, joka loukkaantui kuun alussa HPK:ta vastaan. Lukko sen sijaan antaa heikosti kauden aloittaneelle näytönpaikan 1. kentässä ja rinnalla.