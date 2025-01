Yllätysseura tekee kovaa jälkeä SM-liigassa – kaiken taustalla erityinen yksityiskohta: "Hemmetin kova onnistuja"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu neljän joukossa majailevia Ässiä.

Porin Ässät on ollut yksi käynnissä olevan kauden pirteimmistä yllätyksistä. Joukkue nousi viikonloppuna jo neljän parhaan joukkoon, kun se raapi kahdesta sarjakärki Lukkoa vastaan pelatusta ottelusta yhteensä neljä sarjapistettä.

Lauantaina Ässät katkaisi Lukon 11 ottelun voittoputken.

Karri Kivi muistuttaa, että ennen kauden alkua Ässät arvioitiin alemman keskikastin joukkueeksi.

– Todellakin pelaavat hienoa kautta ennakko-odotuksiin nähden. Sarjakärjeltä vie pisteet 4-2 viikonloppuna, katkaisi sen Lukon putken. Yläkanttiin on mennyt koko kausi. Aika monessa veikkauksessa oli povattu yhdeksänneksi runkosarjassa, Kivi sanoo.

Yksi tärkeä tekijä Ässien vahvan kauden taustalla on päävalmentaja Jarno Pikkarainen, jota Kivi kehuu vuolaasti.

– Jarno Pikkarainen on ollut hemmetin kova onnistuja. Peli on ollut kauhean selvää ja miten hän on apureitaan käyttänyt hyväksi ja saanut vahvuudet sieltä esille. Erinomaista johtamista, Kivi kehuu.

Pelkkää ruusuilla tanssimista Ässien peli ei kuitenkaan ole ollut, ja kauteen on mahtunut muutamia totaalisia ohipelejä, joista pahimpana marraskuussa Kiekko-Espoolle kärsitty 0–7-tappio.

Kivi nostaa esiin myös yhden erityisen yksityiskohdan, joka on osaltaan Ässien vahvan kauden suurimpia tukipilareita. Joukkueen pisin tappioputki tällä kaudella on kolmen ottelun mittainen, ja sekin kirjattiin sarakkeeseen jo syyskuussa.

Ässät on pystynyt tappiopelien jälkeen kääntämään kurssiaan ennen kuin se on ehtinyt kunnolla edes kääntyä laskuun.

– Ne muutamat kuprut, joita Ässillä on välillä tullut ja peli on seonnut, he ovat heti tulleet takaisin. On kyllä loistavat videosulkeiset, joilla peli on saatu heti kasaan. Kertoo erinomaisesta roolituksesta valmennuksen sisällä. Aina on pompsahdettu takaisin pelillisesti, Kivi kehuu.

Ässien kausi jatkuu keskiviikkona vierasottelulla HIFK:ta vastaan.