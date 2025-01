Ässät-luotsilta hätkähdyttävä lausunto pahimmasta kilpakumppanista – asiantuntija ilahtui: "Kyllä hän näkee"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ilahtui Ässien päävalmentajan Jarno Pikkaraisen Lukkoa koskeneesta lausunnosta.

Pikkarainen hätkähdytti kiekkokansaa lauantaisen talviklassikko-ottelun lehdistötilaisuudessa nostamalla Ässien paikallisvastustaja Lukon ylivoimaiseksi mestarisuosikiksi.

– Ei ole ihme, että Lukko johtaa sarjaa. Melkein voin sanoa sellaisen asian tässä, että jos salama ei iske Äijänsuolla Lukon pukukoppiin, niin Lukko voittaa mestaruuden, Pikkarainen paalutti.

MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan Pikkaraisen lausuntoon sisältyy totuuden siemen höystettynä psykologisella horjuttamisella.

– Sehän pitää paikkaansa. Se oli hieno lause. Se oli pilke silmäkulmassa totta kai heitetty, mutta kyllä hän kokeneena koutsina näkee, vaikka Ässät otti pisteet 4-2, että Lukko on tosi vahva, Kivi sanoo.

Päävalmentaja Tomi Lämsä on saanut Lukon hienoon lentoon ja raumalaisjoukkue löytyy sarjataulukon piikkipaikalta, kun runkosarjaa on pelaamatta vielä noin 15 ottelua.

Kiven mukaan Pikkarainen on oikeassa siinä, että tällä hetkellä Lukko on suurin mestarisuosikki.

– Olemme kohta helmikuun puolella. Sitä sillä tarkoitetaan. Jos joku suosikki pitää tällä hetkellä nimetä, niin se on Lukko. Lukko on vähän muiden yläpuolella tällä hetkellä pelillisesti. Sitä hän sillä tarkoitti. Ihan samaa mieltä olen. Hyvällä mallilla on raumalaisten peli tällä hetkellä, Kivi jatkaa.

Pikkaraisten johtaman Ässienkin peli on tosin luistanut mainiosti. Joukkue nousi viikonlopun Lukko-kohtaamisista kerättyjen pisteiden ansiosta sarjataulukossa jo neljän parhaan joukkoon. Kivi uskoo kuitenkin, että Pikkarainen haluaa lausunnoillaan pitää joukkueensa altavastaajan asemassa kevättä ajatellen.

– Eikä Pikkaraista varmaan haittaa, jos Ässät pääsee altavastaajana pudotuspeleihin, kun hän tietää, että Ässillä on myös mahdollisuus mennä (pitkälle).