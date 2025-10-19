Kalle Rovanperä sai lähipiiriltään voitto-onnittelut Keski-Euroopan MM-rallin maalissa. Joukossa oli myös yllätyshahmo.

Harri-isän lisäksi Rovanperää halasi myös Suomen musiikkipiireistä tuttu henkilö.

– Siellähän oli myös suomalainen Kake Randelin, joka on ajanut myös rallia joskus, toivottamassa onnittelut Kallelle heti pätkän jälkeen. Hieno homma, että ovat siellä mukana Harrin kanssa toivottelemassa onnittelut, tilanteesta hieman häkeltynyt asiantuntija Jari Ketomaa totesi suorassa lähetyksessä.

Yllä olevalla videolla Rovanperän maaliintulo ja voitonjuhlia. Randelin on kuvissa kohdasta 1.55 eteenpäin.

Randelin, 70, kertoi Vauhdin maailman haastattelussa viime kesänä tuntevansa Rovanperät hyvin. Artikkelin mukaan Randelin on muun muassa käynyt laulamassa Kalle Rovanperän juhlissa.

Rovanperän suoritusta olikin syytä juhlia. Toyotan tiimipomo Juha Kankkunen arvosti sen korkealle.

– Ei tuohon voi paljon lisätä. Kyllähän se oli hienoa suorittamista. Ja kyllä minä luulen, ettei se kovin hiljaa aja tuolla Japanissakaan, Kankkunen kommentoi suojattinsa ajoa MTV Urheilulle.

MM-taisto on viikonlopun jäljiltä mehukas: Elfyn Evans 247 pistettä, Sebastien Ogier 234 ja Rovanperä 234. Tittelivääntö käydään Toyota-kuskien kesken.

– Nyt on sama auto kaikilla. Nyt katsotaan, kuka vetää, Toyotan urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström summasi.

Kautta on jäljellä kaksi kilpailua. Seuraavaksi ajetaan Japanissa 6.–9. marraskuuta.