Yllätys klassikkoradalla: F1-tähtien viestiryhmässä räiskyi

Monzan radalle on vedetty uusi asvaltti ja uusittu kanttikiveyksiä, joista varsinkin jälkimmäinen muokkaus on aiheuttanut harmia kuskeille. Lisäksi asiassa on kiristänyt se, etteivät kuljettajat ole saaneet muutoksista mitään etukäteistietoa tai -varoitusta kuskiyhdistyksen kautta.