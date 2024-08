Valtteri Bottaksen F1-uralla karu uhkakuva – "Minun on otettava se huomioon"

Tulevaisuus on kuitenkin Bottaksen kohdalla ylipäätään vielä epäselvä, sillä sopimusta ensi kaudelle ei ole sorvattu. Williamsin, Alpinen ja Mercedeksen täyttäessä avoimet paikkansa muilla kuljettajilla Sauber on tällä haavaa jäämässä Bottaksen ainoaksi vaihtoehdoksi.

– Minulle tärkein asia on olla osa selkeää projektia ja saada selkeä suunnitelma tuleville vuosille. Se on tässä vaiheessa uraani tärkeintä.

– Vaihtoehtoni ovat rajalliset, se on tosiasia. Joten luonnollisesti asia on käynyt mielessäni, ja minun on otettava huomioon se mahdollisuus, että jätän formula ykköset. Mutta sitä on vielä liian aikaista pohtia.