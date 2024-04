Ylivieskassa jouduttu evakuoimaan ihmisiä

Pelastuslaitoksen mukaan viime yön vesisateiden vuoksi on hyvin todennäköistä, että Kalajoen vedenpinta nousee Ylivieskan Niemelänkylällä entisestään. Alueella odotetaan edelleen tulvahuippua, jonka on ennakoitu tapahtuvan tänään tai huomenna.

Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joose Veteläinen kertoi viiden maissa, että Ylivieskassa on ollut viimeisen vuorokauden aikana noin 20 tulviin liittyvää tehtävää. Evakuointien ja veden pumppaamisen lisäksi pelastuslaitos on tarjonnut saarroksissa oleviin taloihin kuljetusapua veneellä.

Veteläisen mukaan tilanne ei ole toistaiseksi helpottanut. Rauhallisemman hetken jälkeen tulvatilanne on pahentunut aina jossakin päin. Hän kannustaa kuitenkin luottamaan viranomaisiin.

Jääpatoja ei räjäytetä

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan jääpatojen muodostumista ja purkautumista on vaikea ennustaa. Jääpatojen räjäyttäminen ei kuitenkaan ole viranomaisten arvion mukaan tarkoituksenmukaista eikä turvallista.

Jääpatoja on kuitenkin pyritty hajottamaan kaivureilla.

Päivystävän palomestarin mukaan vesi on alkanut hieman laskea Niemelän kylässä, kun isoja jääalueita on liikkunut alajuoksun suuntaan. Toistaiseksi hänen tietoonsa ei ole tullut, että jäätä olisi kasautunut mihinkään. Veteläisen mukaan viimeisten vuorokausien ongelmana on ollut se, että jääpadot ovat liikkeelle lähtiessään muodostaneet uuden padon jonkin matkan päähän. Juuri jääpadot ovat nostaneet veden korkeutta jokien sulaessa.