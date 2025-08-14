Intian Kashmirissa yli 30 kuollut tulvissa – jo toinen tappava tulva elokuussa

Ainakin 34 ihmistä kuoli torstaina rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Himalajan vuoristokylässä.
Kyseessä on jo toinen kuolemiin johtanut tulva Intiassa elokuun aikana. Lukuisten kuolemantapausten lisäksi kylästä on pelastettu 35 loukkaantunutta.
Tulvan koettelema seutu sijaitsee noin 200 kilometrin päässä alueen merkittävimmästä kaupungista Srinagarista.
Tulvat ja maavyöryt ovat Intiassa yleisiä monsuunikaudella kesäkuusta syyskuuhun.
Viime viikolla Himalajan Dharalin turistikaupunkiin iskenyt tulva tappoi vahvistetusti ainakin neljä ihmistä. Vahvistamaton todennäköinen kuolleiden määrä on yli 70 ihmistä.