Intian Kashmirissa yli 30 kuollut tulvissa – jo toinen tappava tulva elokuussa

ind
/All Over Press
Julkaistu 27 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Ainakin 34 ihmistä kuoli torstaina rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Himalajan vuoristokylässä.

Kyseessä on jo toinen kuolemiin johtanut tulva Intiassa elokuun aikana. Lukuisten kuolemantapausten lisäksi kylästä on pelastettu 35 loukkaantunutta.

Tulvan koettelema seutu sijaitsee noin 200 kilometrin päässä alueen merkittävimmästä kaupungista Srinagarista.

Tulvat ja maavyöryt ovat Intiassa yleisiä monsuunikaudella kesäkuusta syyskuuhun.

Viime viikolla Himalajan Dharalin turistikaupunkiin iskenyt tulva tappoi vahvistetusti ainakin neljä ihmistä. Vahvistamaton todennäköinen kuolleiden määrä on yli 70 ihmistä.

Lue myös: Tulva oli koitua kohtaloksi – mies pelasti kolme ihmistä uppoavasta autosta

Kymmeniä kateissa tulvan jäljiltä Intian Himalajalla

Lisää aiheesta:

Kymmeniä kateissa tulvan jäljiltä IntiassaAinakin neljä kuollut ja sata kadonnut mutavyöryssä IntiassaKoillis-Intian syöksytulvissa menehtynyt ainakin 77 ihmistä – yli sata edelleen kateissaLuontoäiti koettelee Aasian maita: Kymmenittäin kuolleita kaatosateiden aiheuttamissa maanvyörymissäMarokossa yli 20 kuollut maanalaisen tehtaan tulvassaKymmeniä kuollut monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa ja maavyöryissä Nepalissa, Bangladeshissa ja Intiassa
TulvatIntiaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Tulvat