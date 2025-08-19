Pakistanin monsuunisateiden aiheuttamat maanvyörymät ovat tuhonneet kokonaisia kyliä

Satoja ihmisiä on kuollut Pakistanin pohjoisosissa päiväkausia jatkuneissa poikkeuksellisen kiivaissa monsuunisateissa.
Viranomaisten mukaan kuolleita oli tiistaina jo liki 400, ja kymmeniä oli edelleen kateissa.
Torstaina alueella alkaneet sateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä, jotka ovat tuhonneet kokonaisia kyliä.
Pahimmat tuhot ovat syntyneet vuoristoisessa Khyber Pakhtunkhwan maakunnassa lähellä Afganistanin rajaa. Maakunnan uhriluku oli tiistaina jo yli 350. Lisäksi naapurimaakunnissa on kuollut kymmenittäin ihmisiä.
Tulvat ovat vahingoittaneet pahasti alueen tie- ja viestintäyhteyksiä, mikä on vaikeuttanut pelastustoimia.
Tiistaina monsuunisateet levisivät myös Pakistanin eteläosiin, jotka olivat siihen saakka säästyneet pahimmilta sateilta.
Meteorologien mukaan sateiden odotetaan jatkuvan lauantaihin saakka. Ennen kuun loppua on luvassa vielä uusi sadejakso.