Markku Lemmetty jäi tulvavesien saartamaksi, vesi nousee yhä: "Saappaat jalassa seison keskellä vettä omalla pihalla"

Korkeiden törmien suojassa

Sen sijaan rannassa oleva puuliiteri on jäänyt tulvan armoille ja on melkein kokonaan veden peittämä. Veden alle on jäänyt myös jokirantaan vievä kävelysilta.Keskipoikela arvioi, ettei tulvasta koidu huolta heidän talolleen. Tulva on kuitenkin tehnyt tuhojaan muualla kaupungin alueella, Lapin pelastuslaitos kertoi maanantai-iltana. Vesi on muun muassa katkaissut useita tieyhteyksiä ja kastellut mökkejä.