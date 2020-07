Yliopistot puolustautuvat: Opiskelijavalintaperusteiden muuttamisessa on toimittu niin oikein kuin poikkeusoloissa on ollut mahdollista

Valmennuskurssit eivät tarpeen

Opiskelijavalinnat jäivät kampusten sulkemisen jalkoihin

Valtaosa kanteluista koskee valintaperusteiden muutoksia

– Tässä on pitkin matkaa tullut uusia kanteluita ja nämä sitten ratkaistaan yhdellä kertaa kaikki. Nyt on pikkuisen hiipunut, mutta kyllä niitä tällä viikollakin on tullut ja tänään on kirjattu viimeisimmät, Sarja kertoi torstaina.