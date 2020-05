Valintakoeuudistus kiristää kilpailua: Neljättä kertaa yliopistoon hakeva Iina, 22, taistelee kuudesta opiskelupaikasta

Turussa asuva Iina Kari valmistui ylioppilaaksi vuonna 2017 ja on siitä lähtien hakenut Turun yliopistoon opiskelemaan biologiaa. Valintakriteereiden muuttuessa Iina kilpailee tänä vuonna kuudesta opiskelupaikasta, jotka on suunnattu ensikertalaisille valintakokeiden perusteella hakeville.

– Normaalitilassa biologian valintakoe on ollut kirjallinen, mutta tänä vuonna se on kaksivaiheinen. Ensin on digitaalisesti järjestettävä monivalintakoe, josta on mahdollisuus päästä jatkoon suulliseen kokeeseen, Iina kertoo.