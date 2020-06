Korkeakoulut palaavat syksyllä asteittain lähiopetukseen – suuri osa luennoista järjestetään yhä etänä

Asteittain kohti normaalia

– Tärkeä asia tässä vaiheessa on se, että opiskelijat löytävät ryhmänsä ja kiinnittyvät opiskeluun, kertoo Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta vastaava vararehtori Päivi Karttunen.

Ammattikorkeakoulu Savonian kehittämispäällikkö Esa Viklund kertoo, että kampuksien ruuhkaisuutta vähennetään merkittävästi niin, että kampuksilla on kerralla enintään 40 prosenttia opiskelijoista. Opiskelijan viikkorytmiin tämä vaikuttaa hänen mukaansa siten, että lähiopetusta olisi noin kahtena päivänä ja etäopetusta kolmena päivänä viikossa.

Vaihto-opiskelu epävarmaa

Syksyn vaihto-opiskelu on useissa korkeakouluissa peruttu. Helsingin yliopisto seuraa opiskelijavaihtoa tapauskohtaisesti, kertoo kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

– Vaihtoon hakijoita on kyllä ensi syksyksi, mutta huomattavasti vähemmän kuin normaalisti.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määtän mukaan kaikki opiskelijavaihdot on syksyn osalta peruttu. Määttä kertoo, että yliopisto on tehnyt säännöt sellaisiksi, että opiskelijoiden ja henkilökunnan on mahdollisimman helppo toteuttaa niitä.