Hanna järkyttyi hakiessaan yliopistoon – pääsykokeissa on pakko olla oma tietokone: "Unelmani jää toteutumatta"

Ranskassa lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettänyt Hanna Roiha haluaisi lähteä opiskelemaan ranskan kieltä ja ranskalaista kulttuuria Helsingin yliopistoon. Ajatuksena oli, että kolmen vuoden päästä hän voisi antaa itselleen viisikymppislahjaksi tutkinnon.

Hakuprosessissa on kuitenkin ilmennyt yllättäviä esteitä. Työttömyyden vuoksi hänellä ei ole varaa hankkia tietokonetta, joka kuuluu kokeeseen osallistumisen vaatimuksiin.

– Olen tehnyt kaikkeni yliopiston kanssa, jotta pääsisin tekemään opintoni. Minulla on pohjalla Ranskassa suoritettu yliopistotutkinto, jonka kääntäminen jo maksoi 80 euroa. Sen jälkeen kävi ilmi, että valintakokeeseen tarvitaan tietokone, jota minulla ei ole.

Unelma uhkaa jäädä toteutumatta

Roiha sanoo pohtineensa, voisiko lainata tietokoneen jostain.

– En tiedä, mistä saisin tietokoneen, joka vastaa heidän vaatimuksiaan. Minulla ei ole varaa hankkia sellaista.

Hän sanoo yrittäneensä olla yhteydessä yliopistoon puhelimitse sekä Opintopolku-sivuston kautta.

– Yliopisto ei vastaa puhelimeen ja Opintopolussa asiakaspalvelua hoitaa chattibotti. En ole saanut vastauksia kysymyksiini.

– Olen todella pettynyt suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Unelmani jää varmaan tämän vuoksi toteutumatta, Roiha harmittelee.

Käytäntö muuttui ensimmäisenä koronakeväänä

Helsingin yliopiston opiskelijavalintojen päällikkö Satu Kunnas kertoo MTV:lle, että nykyisin tietokonevaatimus on "valtakunnallinen ja koskee kaikkia yliopistoja". Vain yksittäisiä kokeita täytetään kynällä ja paperilla.

– Sähköinen valintakoe otettiin ensimmäisen kerran käyttöön pikaisella tahdilla vuonna 2020. Sen jälkeen sitä on edelleen kehitetty ja sen käyttö on vakiintunut.

Kunnaksen mukaan tietokoneen käytössä on etuja puolin ja toisin.

– Se on helpompaa meille, mutta myös parempi hakijalle. Vastaukset tulevat sähköiseen järjestelmään ja toisin kuin käsin kirjoitetut paperit, kokeiden arviointi on helpompaa. Se on mielestäni hakijan edun mukaista.

Yliopistolla ei ole mahdollisuutta lainata koneita, sillä pääsykokeisiin osallistuvien määrä on valtava. Yksittäisenä päivänä kokeeseen voi osallistua yli 2000 hakijaa. Jos omaa konetta ei ole, yliopisto ohjeistaa vuokraamaan koneen pääsykokeita varten.

– Oman tietokoneen tarvitsee myös opintoihin, Kunnas muistuttaa.

Hakemiseen liittyy muitakin kuluja

Kunnas sanoo, että tietokoneeseen liittyvät vaatimukset selviävät yliopiston opiskelijavalintaa käsitteleviltä verkkosivuilta. Muutoin paras keino tavoittaa yliopisto valintakokeisiin liittyvissä kysymyksissä on lähestyä heitä sähköpostilla.

Kunnas toteaa, että on hyvä muistaa, että valintakokeisiin liittyy muitakin kuluja, vaikka hakeminen on ilmaista.

– Kun hakeminen on maksutonta, ymmärrän, että syntyy ajatus siitä, voisiko yliopisto tarjota koneen pääsykokeisiin. Kuitenkin yliopistoon hakemiseen liittyy kuluja, jotka kouluun pyrkivän on maksettava itse. Yksi näistä on tietokone.

– Myös esimerkiksi koepaikalle saapuminen ja joihinkin kokeisiin ennakkomateriaalin hankkiminen ovat kuluja, jotka jäävät hakijalle.

Vuonna 2020 oikeusasiamies sai yli 100 kantelua korkeakoulujen poikkeuksellisista hakuprosesseista. Osa kanteluista liittyi sähköisen etävalintakokeen epäiltyihin ongelmiin, kuten vilppiin ja hakijoiden erilaisiin edellytyksiin käyttää tietokonetta.

Oikeusasiamies totesi tuolloin, ettei sillä ollut oikeudellisia perusteita puuttua menettelyihin.

– Totean, että voimassa oleva lainsäädäntö ei sinänsä estä käyttämästä sähköistä esivalintaa -- Samoin on todettu, että kukin hakija on valintakoetta koskevien ohjeiden mukaan ollut itse vastuussa siitä, että hänellä on käytössään valintakoepäivänä valintakoejärjestelmän vaatimukset täyttävä tietokone, tietokonetta koskevat vaatimukset on määritelty näissä ohjeissa yksityiskohtaisesti ja selkeästi, apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen totesi ratkaisussaan.

