Äkkilähtö armeijaan! Maavoimilla on auki pari sataa palveluspaikkaa ensi maanantain saapumiserään – osasyyksi arvellaan myöhästynyttä opiskelijavalintaa

– Yksi tuttava laittoi kuvan Maavoimien julkaisusta, että Vekaralla on tarjolla lisäpaikkoja. Kypsyttelin ajatusta päivän ja illalla lähetin sähköpostin aluetoimistoon, Maskonen kertoo.

– Vähän kuumottaa vieläkin. Kuuden päivän varoaika on itsellenikin äkkinäinen, mutta sukulaisille ja perheelle se on vieläkin äkkinäisempi. Kuumottelen vielä heidän reaktiotaan asiaan.

"Tarkoituksena on tukea nuoria"

Maskosen mainitsema julkaisu on Maavoimien äkkilähtökampanja, jonka tavoitteena on täyttää 200-300 heinäkuun saapumiserään vapautunutta paikkaa.

Suurin osa vapaista paikoista johtuu kutsuntojen ja palvelukseen astumisen välisistä elämänmuutoksista, mutta tänä vuonna korona on vaikuttanut asiaan.

– Yksi erityispiirre on se, että yhteisvalinnan tuloksien takaraja yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, on meidän palveluksen aloittamisen jälkeen reilu viikko. Sillä on varmaan oma pieni merkityksensä, kertoo Uudenmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Vesa Sundqvist.