Ongelmat koskettivat Ylioppilaslautakunnan pääsihteerin mukaan tuhansia kokelaita.

Äidinkielen ylioppilaskoe jouduttiin maanantaina keskeyttämään monessa lukiossa virheilmoituksen vuoksi, kertoo Ylioppilastutkintolautakunta.

Kokeen aikana tuli virheilmoitus, jonka mukaan koetilan palvelimen levytila oli täyttymässä.

Virheilmoitus koski tämänhetkisen tiedon mukaan noin 40:tä lukiota, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo MTV Uutisille.

Äidinkielen ylioppilaskokeen keskeytys on koskettanut tuhansia kokelaita.

– Tässä 40 lukion joukossa oli myös hyvin suuren kokelasmäärä lukioita eli kyllä tämä on tuhansia kokelaita tänään koskettanut.

Lyhennetty käyttöön

Tähkän mukaan aina, kun koetilanteessa tulee tämän kaltainen ongelma, koe keskeytetään.

Kun ongelma on ratkaistu ja koetta päästään jatkamaan, keskeytysaika hyvitetään kokelaalle. Joissain lukioissa keskeytysaika oli sen verran pitkä, että käyttöön otettiin niin sanottu lyhennetty koe.

Lyhennetty koe voidaan lautakunnan mukaan ottaa käyttöön, jos keskeytys häiriön vuoksi oli yli kaksi tuntia.

Ongelmatilanteessa pyritään Tähkän mukaan löytämään ratkaisu, joka turvaa kokelaan mahdollisuuden osaamisensa näyttämiseen.

– Poikkeustilanne on ollut haastava kokelaiden kannalta. Heiltä on mennyt paljon keskittymisaikaa ohitse, kun koe on ollut keskeytyneenä. Lyhennetty koe sisältää samanlaisia tehtäviä kuin muutenkin, ja tämä suhteutetaan koko populaatioon.

Asettaako lyhyt koe kokelaat eriarvoiseen asemaan?

– Tätä mahdollista eriarvoisuutta pyrimme kompensoimaan tällä menettelyllä. Tekninen ongelma on todella valitettava, ja olen pahoillani siitä, että tämä koe ei ole onnistunut kaikkien kokelaiden osalta toivotulla tavalla tänään, Tähkä sanoo.

Jokaisella tutkintokerralla muutamissa lukioissa esiintyy Tähkän mukaan tunnin tai puolentoista tunnin viiveitä, mutta tämän päiväiset ongelmat ovat poikkeuksellisia.

– Meillä on niin valtava määrä tietokoneita, että jokin verkkoyhteys tai palvelin saattaa olla toimimatta. Tämä on kuitenkin harvinaislaatuista, että näin monessa lukiossa esiintyy yhtäaikaisesti ongelmatilanne.

– Sanotaanko näin, että joka kerralla esiintyy joitakin häiriöitä, mutta tässä mittakaavassa näitä ei ole aiemmin ollut.