Eilisen äidinkielen ylioppilaskokeen arvostelu pyritään hoitamaan oikeudenmukaisesti, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo STT:lle.

Keskiviikkona kokelaat kirjoittavat reaaliaineiden kokeen eli psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian. Tähkän mukaan YTL jakaa lukioille palveluidensa kautta korjauspäivityksen, jonka avulla kokeet saadaan sujumaan ilman maanantain ongelmia. Lukioille on toimitettu ohjeet, ja päivitys saapuu koepaketin mukana.

Äidinkielen ylioppilaskoe jouduttiin keskeyttämään maanantaina tämänhetkisen tiedon mukaan noin 40 lukiossa virheilmoituksen vuoksi. Lukioilla on vielä pari viikkoa aikaa tehdä häiriöilmoituksia maanantain kokeesta.

Virheilmoituksen mukaan kokeissa kerättävät lokitiedot täyttivät palvelimen levytilan. Uuden päivityksen myötä lokitietojen määrä saadaan pysymään kurissa.

– Kun tutkintopäivät ovat ohi, analysoidaan vielä tarkemmin, mitä kaikkea siellä tapahtui ja mitä muita mahdollisia ongelmatilanteita siellä oli taustalla, Tähkä sanoo.

"Olemme pahoillamme"

Osassa lukioita keskeytykset kestivät useita tunteja.

– Keskeytykset kestivät noin puolesta tunnista useisiin tunteihin, Tähkä kertoo.

Kokeessa oli vastattavana kaksi kysymystä, mutta ongelmien vuoksi osa kokelaista teki lyhennetyn kokeen ja vastasi vain yhteen kysymykseen. Kuinka YTL aikoo varmistaa, että arvostelu on oikeudenmukainen?

– Lyhennetyn kokeen tehneiden kokelaiden osaamistaso suhteutetaan heihin, jotka ovat vastanneet kahteen tehtävään.

Koko äidinkielen pistemäärä muodostuu Tähkän mukaan maanantaisen lukutaidon kokeen lisäksi ensi viikolla järjestettävän äidinkielen kirjoitustaidon kokeen pisteistä ja häiriökäsittelyn pisteistä. Kaikkien lyhennetyn kokeen tehneiden tilanne käsitellään häiriömenettelyssä, jossa heille katsotaan Tähkän mukaan puuttuvaa tehtävää vastaavat pisteet kunkin osaamistason mukaan.

Tähkän mukaan yleensä jokaisella kokeiden tutkintokerralla on häiriöitä, jotka keskeyttävät kokeet tunniksi tai puoleksitoista muutamissa lukiossa. Nyt tekninen ongelma oli poikkeuksellisen laaja.

– Olemme pahoillamme tästä tilanteesta.