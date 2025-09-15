Monessa lukiossa virheilmoitus sähköisessä ylioppilaskokeessa on pakottanut keskeyttämään kokeen.

Ylioppilastutkintolautakunta kertoo sivuillaan, että monessa lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe keskeytyi virheilmoitukseen.

Virheilmoituksen mukaan koetilan palvelimen levytila olisi täyttymässä.

Lautakunta kertoo tiedotteessa selvittävänsä ongelmaa. Lukioita kehotetaan olemaan välittömästi yhteydessä lautakuntaan mahdollisissa teknisissä ongelmissa.

– Lautakunta pahoittelee ongelmaa. Kokelaille hyvitetään keskeytykseen kuluvat aika täysimääräisesti, tiedotteessa kerrotaan.

Lukioita kehotetaan ilmoittamaan ongelmasta tukeen, keskeyttämään kokeen ongelman ratkaisemisen ajaksi sekä odottamaan ilmoitusta korjaustoimenpiteistä ja kokeen jatkamisesta. Palvelinta tai kokelaiden koneita ei tämän aikana sammuteta.