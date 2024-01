Ylilääkäri listasi keinot ikääntymisen hidastamiseen – muista nämä neljä kohtaa: "Sillä olisi ihan dramaattinen vaikutus"

Tiede ei tarkkaan tiedä, miksi vanhenemme. Perimmäinen syy ikääntymiselle on siis tuntematon, kuvailee Hidasta vanhenemista -teoksen kirjoittanut Tyksin ylilääkäri Jan Sundell .

"Liian leppoisaa elämääkään ei saa viettää"

Jotkin eläimet elävät satoja vuosia. Niidenkään salaisuus ei toistaiseksi ole paljastunut, mutta Sundellin mukaan tiedämme ainakin esimerkiksi sen, että aineenvaihdunnassa on eroja.

Jopa vuosisatoja elävillä eläimillä syke on paljon hitaampi kuin lyhytikäisillä. Sundellin mukaan tästä voisi vetää johtopäätöksen niin sanotun hitaan elämän hyödystä.

– Ehdottomasti tällainen rentoutuminen on eduksi. Kaikki asiat, jotka laskevat sykettä. Terveelliset elintavat, erityisesti liikunta, ovat sellaisia. Tiedämme, että kestävyysliikkujilla leposyke on matalampi. Tiedämme että jos on kauhean korkea leposyke, se ennustaa esimerkiksi äkkikuoleman riskiä, Sundell kuvailee.