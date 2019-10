Yli 80 Makia-vaatebrändin tuotetta ottanut inspiraationsa muualta – Makian johto avaa suunsa plagiointisyytöksistä: "Nämä kohutapaukset eivät ole kopioita, vaan meidän versioitamme"

Helsinkiläinen vaatealan yritys Makia Clothing on joutunut tällä viikolla myrskyn silmään. Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että Makian kesällä julkaistussa Station-mallistossa on käytetty printtikuvaa, joka muistuttaa vahvasti Merenkävijät-pursiseuran logoa.

Myöhemmin tuli ilmi, että myös Makian viimekesäisestä Hut-mallistosta löytyy samansuuntainen laina, sillä sen printtimallistossa on kuva, joka muistuttaa Erittäin hieno suomalainen shampoo -merkin kuvitusta.

Makia ei kiellä yhteyttä, vaan on jo maanantaina sosiaalisen median kanavissaan myöntänyt virheensä Merenkävijät-tapauksen osalta ja tiedottanut vetävänsä malliston myynnistä ja lahjoittavansa 5000 euroa Itämeren suojeluun.

Makian johto avaa suunsa kohusta

Nyt Makian operatiivinen johtaja Mika Martikainen, pääsuunnittelija Jesse Hyväri, brand director Joni Malmi ja Nyberg avaavat suunsa. Tekijänoikeuksien sijaan aiheena on oikeastaan katumuodin kulttuuri, johon sekalaiset lainaukset, inspiraatiot ja referenssien kirjo kieltämättä kuuluvat.

Vuonna 2001 perustettu Makia on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 20 erilaista kollaboraatiomallistoa yhteistyössä erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Pelkästään tänä vuonna julkaistujen osalta joukossa on sellaisia kumppaneita kuin Moomin Characters, CTRL, Alvar Aalto -säätiö, Tretorn ja Martti Ahtisaaren CMI. Aiemmilta vuosilta listalta löytyy Finnair, Superga, Villawool, Etnies ja Finlandia Vodka. Sosiaalisen mediassa tällä viikolla käydyn keskustelun valossa on todettava, että edellä mainittujen kanssa on solmittu sopimus yhteistyöstä.