Merenkävijät, Merimelojat, Erittäin Hieno Suomalainen... Nämä logot veivät Makia-vaatebrändin plagiaattimyrskyn keskelle: "Käsi pystyyn virheen merkiksi"

Helsinkiläisen vaatemerkin Makia Clothingin ympärillä on vellonut alkuviikon aikana kopiointikohu. Alkunsa se sai jo loppukesästä, kun eräs pursiseura Merenkävijät ry:n jäsen havaitsi Makian malliston t-paidan etumusta koristavan kuvan näyttävän tutulta.

Kuva muistuttaa kovasti pursiseuran logoa: molemmissa on purjeita kuvaava iso M-kirjain, aallokkoa ja lentävä lokki. Riita tuli julkisuuteen viikonloppuna, kun asiasta uutisoi Helsingin Sanomat .

Vasemmalla Merenkävijät ry:n logo, oikealla Makian Station-malliston vaatteita koristanut kuva. Station-mallisto on vedetty pois Makian verkkokaupasta. (Kuvat: Merenkävijät ry:n Facebook-sivu, Carlings-verkkovaatekauppa)

Vasemmalla Merenkävijät ry:n logo, oikealla Makian Station-malliston vaatteita koristanut kuva. Station-mallisto on vedetty pois Makian verkkokaupasta. (Kuvat: Merenkävijät ry:n Facebook-sivu, Carlings-verkkovaatekauppa)

Merenkävijöiden logo on otettu käyttöön jo 1923, ja sen on suunnitellut arkkitehti Oiva Kallio. Saaristossa ja vesillä paljon liikkuville logo on tuttu, ellei suorastaan ikoninen, näky horisontissa.