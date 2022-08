Yli 35 000 Ukrainasta paennutta on hakenut tilapäistä suojelua Suomesta – vastaanottojärjestelmän piirissä ennätysmäärä ihmisiä

Ukrainan sodan myötä vastaanottojärjestelmän piiriin on saapunut enemmän ihmisiä kuin koskaan, Migri kertoo.

Vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä yli 37 000 henkilöä. Ennen tätä vastaanottojärjestelmässä on ollut eniten asiakkaita vuonna 2015, jolloin Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa, Migri kertoo.

Valtaosa järjestänyt majoituksensa itse

– Esimerkiksi lähitulevaisuudessa kausityösesongin loppuminen voi tuoda jonkin verran tarvetta vastaanottokeskusmajoitukselle. Ensi keväästä lähtien taas on odottavissa, että nyt vastaanottojärjestelmän piirissä olevia tilapäistä suojelua saavia henkilöitä siirtyy laajemmin vastaanottojärjestelmästä pois kuntiin, kertoo vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellman Migrin tiedotteessa.

Tällä hetkellä toiminnassa on 77 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittujien palvelupistettä sekä kahdeksan alaikäisyksikköä. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Suomessa oli 20 vastaanottokeskusta ja seitsemän alaikäisyksikköä.

Huomattava osa tilapäistä suojelua hakevista ja saavista on lapsia äiteineen. Suomeen on tullut myös ilman huoltajaa olevia lapsia, jotka valtaosin tulevat kuitenkin sukulaisten tai perheystävien kanssa. Yhteensä noin kolmannes tulijoista on lapsia.