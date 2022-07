Ukrainasta paenneiden majoituskustannusten korvaamista kunnille jatketaan

Kuntamalli on väliaikainen ratkaisu, jossa Maahanmuuttovirasto korvaa kunnille Ukrainasta paenneiden majoitusten kustannuksia. Ukrainasta paenneet voivat saada kunnasta majoituspalveluita ilman, että kuntaan perustetaan omaa vastaanottokeskusta.

Mallin tavoitteena on se, että Ukrainasta paenneet voivat asua niillä paikkakunnilla, joissa heillä on läheisiä, töitä tai muita siteitä eikä heidän tarvitse muuttaa palveluiden takia kuntaan, jossa on vastaanottokeskus.