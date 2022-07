Haavoittuneita Ukrainan sotilaita saapui Suomeen hoitoon: "Heillä on vakavia sotavammoja"

Matkalla mukana hoitajia

– Näistä sotilaista jokainen haluaa lähteä heti toivuttuaan takaisin Ukrainaan puolustamaan kotimaataan. Heidän maanpuolustustahtonsa on äärimmäisen korkealla. He olivat taistelutovereita keskenään ja pitivät jatkuvasti huolta toisistaan, Rinne kertoo.

Vammoja eri puolilla kehoa

"Olisi parempi jättää viranomaisten hoidettavaksi"

– On poikkeuksellista, että vapaaehtoiset tuovat sotilaita sota-alueelta. Sinänsä on hieno asia, että ihmisillä on auttamishalua, mutta potilaiden ja erittäin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kuljetus on riskialtista ja vastuu on suuri. Siksi olisi hyvä, että tällaiset kuljetukset hoidettaisiin viranomaisten eikä vapaaehtoisten voimin, valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.