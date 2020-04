Yli 100-vuotias Herra P ja 50 päivää sairaalassa viettänyt vauva – nämä henkilöt päihittivät koronan vastoin kaikkia odotuksia

Koronaviruspandemia on tähän mennessä tappanut maailmanlaajuisesti yli 70 000 ihmistä. Erityisen vaarallinen tauti on riskiryhmään kuuluville henkilöille, mutta myös toivoa on. Nämä esimerkit maailmalta näyttävät, että koronaviruksesta voi selviytyä kuka vain.