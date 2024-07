Ruotsista kajahti – käsittämättömät olosuhteet olympialaisissa

Pariisin olympialaisista halutaan kaikkien aikojen ympäristöystävällisimmät. Tällä on kuitenkin ollut myös ikäviä seurauksia urheilijoille, sillä Pariisissa ilmastointia on vähennetty radikaalisti. Tämä näkyy olympiakylässä ja myös busseissa, jotka kuljettavat urheilijoita paikasta toiseen.

Ruotsin pöytätennismaajoukkue matkustaa 40 minuuttia suuntaansa joka päivä. Matkustaminen on ollut tuskallista.

– On hiton lämmintä ja niin paljon ihmisiä busseissa. Osalla matkoista olemme joutuneet seisomaan, koska ei ole tarpeeksi istumapaikkoja. Heillä ei myöskään ole ilmastointia, Ruotsin miesten maajoukkueen valmentaja Jörgen Persson kertoi.

– Ilmastoinnin sulkemisessa on tietenkin huonoja puolia. Kuljetuksien aikana on todella lämmin. Matkustamme kahdesti päivittäin 40 minuuttia ja rehellisesti sanottuna kuumuus on täällä pahempaa kuin tavallisesti Intiassa. Jos tämä jatkuu, niin ihmiset tulevat pyörtyilemään busseissa, naisten maajoukkueen valmentaja Tobias Bergman totesi.