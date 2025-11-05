– Se oli fantastinen itseluottamusbuusti, kun oli muuten vähän epävarma olo tuosta sambasta, niin yleisön tuki kyllä herätti meidät isosti.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman yhdeksännessä suorassa lähetyksessä tähtiparit heittäytyivä halloween-teemaan. Illan aikana yleisö villiintyi varsinkin ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän persoonallisesta sambasta.

– Olen hidas oppija, enkä vieläkään tiedä, opinko sitä, mutta ekaa kertaa se tuntui järkevältä ja loogiselta. Koko viikon olen sitä harjoitellut, mutta kenraaliharjoituksen jälkeen tuossa takana yhtäkkiä vaan tunsin, että ehkä se on näin.