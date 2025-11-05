Paulus Arajuuri villitsi TTK-yleisöä sambaamalla.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman yhdeksännessä suorassa lähetyksessä tähtiparit heittäytyivä halloween-teemaan. Illan aikana yleisö villiintyi varsinkin ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän persoonallisesta sambasta.
– Tuli hyvä mieli, kun yleisö lähti mukaan meidän shakeihin, oli sellainen fiilis, että voitiin tarjoilla iloa ihmisille, Arajuuri totesi MTV Uutisille suoran lähetyksen jälkeen.
Yleisö todella lähti mukaan, sillä katsomossa suorastaan villiinnyttiin, kun Arajuuri ja Setälä päästivät lantionsa valloilleen. Jalkapalloilija myönsi häkeltyneensä vastaanotosta parketilla.
– Se oli fantastinen itseluottamusbuusti, kun oli muuten vähän epävarma olo tuosta sambasta, niin yleisön tuki kyllä herätti meidät isosti.