Katsojat pistivät merkille Isaac Senen ja Kastanja Rauhalan kemian TTK-parketilla – näin pari kommentoi

– Paljon hyviä asioita tapahtunut tänä viikonloppuna... You know, Sene totesi.

– Mä olen back, olen täällä tanssimassa koko Suomelle, mulla on uusi, vitsin hieno biisi ulkona, saan tanssia tällaisen tyypin kanssa. Se on mun juttu.

– Me tullaan kyllä hyvin toimeen, meillä on ihan sikahauskaa yhdessä, Rauhala kommentoi.

– Ollaan suurin piirtein saman ikäisiä, meillä on samoja kiinnostuksenkohteita ja sä arvostat tässä asiassa mitä me tehdään, samoja asioita kuin mä, että on tasoja ja näyttää hyvälle ja kaikki se. On kivaa olla, Sene totesi Rauhalaa katsoen.