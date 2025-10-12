Paulus Arajuuri tanssi tulehtuneen silmän kanssa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viides suora lähetys tanssittiin vakiotanssien tahtiin.

Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä tanssivat jaksossa foxtrotin. Tähtipari kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi olleensa hyvin tyytyväinen suoritukseensa, josta he saivat tuomaristolta 24 pistettä.

Arajuuren mukaan hän oli vielä loppuviikosta epäileväinen, tulisiko sunnuntain tanssista mitään.

– Perjantaiaamuna olen vielä herännyt sellaiseen fiilikseen, että en osaa vielä. Olemme loppuviikon lapsia. Kun tiedostaa, miten vaikeaa ja haastavaa se on ollut, niin kyllä se on ekstrapalkitsevaa sitten onnistua sunnuntaina, ja tuota oli tosi kivaa tanssia.

Setälä komppasi vierellä ja kertoi olevansa hyvin ylpeä tähtioppilaastaan.

Suorassa lähetyksessä Arajuuri toi esille, että häntä oli vaivanut kyseisellä viikolla silmätulehdus, jonka hän vitsaili "mätsäävän" tähtiparin vaaleanpunaisiin tanssiasuihin. Arajuuren mukaan vaiva ei vaikuttanut tanssitreeneihin.

– Ei se ole edes kipeä. Heräsin vain yhtenä aamuna ja en tiedä, mikä pöpö silmääni on mennyt, mutta se näytti tältä. Olen nyt saanut onneksi lääkkeet ja se ei kuulemma ole mitään vaarallista ja pitäisi parantua pian.

Videolla Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä kertovat, mitä mieltä ovat parinvaihtoviikon uusista tanssipareistaan.