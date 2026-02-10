Syksyllä konkurssiin mennyt Papu Design tekee paluun uuden yhtiön voimin.
Joukko kotimaisia sijoittajia jatkaa suomalaisen vaateyrityksen Papun tarinaa. Yritys kertoo asiasta tänään tiistaina julkaistussa tiedotteessaan.
Uuden yhtiön vetovastuullisena yrittäjänä toimii alalta tuttu Tuomo Saarni. Mukana ovat lisäksi Papun alkuperäiset yrittäjät Anna ja Jussi Kurkela.
Papu Design hakeutui konkurssiin 1. lokakuuta 2025. Joukko yrityksen omistajia ja rahoittajia jätti jo tuolloin tarjouksen Papu Designin liiketoiminnan ostamiseksi konkurssipesältä.
Yritys tiedotti, että toimintaa on tarkoitus jatkaa normaalisti.
Saarnin mukaan Papun "DNA" tulee säilymään, vaikka yhtiön rakenne on jatkossa huomattavan kevyt.
Tavoite rakentaa kannattava yritys
Papu-brändin konkurssipesältä ostaneen Papu Group Oy:n ensimmäisen tilikauden tavoite on tiedotteen mukaan rakentaa Papusta kannattava muotialan yritys.
Anna Kurkela, joka perusti Papu vuonna 2012, toimii yhtiössä luovana johtajana.