Yle: Vakavasta kiusaamisesta kärsivän koulun rehtori oudoksuu, kun 12-vuotiaat oppilaat sanovat olevansa homoja: "Pukeutuminen voi olla tosi hutsahtavaa"

Ylen jutun perusteella Suomessa on kouluja, joissa peräti joka kolmas kyselyyn vastannut oppilas on kokenut kiusaamista vähintään kerran viikossa.

Yksi kouluista, joissa kiusaamista esiintyy erityisen paljon, on Sysmän yhtenäiskoulu Päijät-Hämeessä. Ylen haastattelemien vanhempien mukaan ongelma on jatkunut jo pitkään, ja koulusta on jopa vaihtanut lapsia pois vakavan kiusaamisen takia.