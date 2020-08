Koulukiusaamista ei ole saatu kitkettyä puheista huolimatta – lapset kokevat, ettei kukaan mahda asialle mitään

Virrankari on mukana koulukiusaamista käsittelevässä tutkimuksessa, joka käyttää aineistona viime vuoden kouluterveyskyselyn tuloksia. Kyselyn tulos osoittaa, että sekä koulukiusattujen että -kiusaajien osallisuuden kokemus on matalampi kuin niillä, jotka eivät lainkaan kiusaa tai joudu kiusatuksi.

Osallisuuden kokemus kertoo muun muassa siitä, kokeeko nuori, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa tai onko heidän tekemisillään merkitystä. Kyselyyn osallistuivat perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat, lukiolaiset ja ammattioppilaitosten oppilaat.

Moni kiusattu kokee jäävänsä yksin

Koulukiusaamista esiintyy yleisesti yhä ja tämä näkyy esimerkiksi SOS-lapsikylän Apuu-chatin saamissa yhteydenotoissa. Palvelu on suunnattu 7–12-vuotiaille lapsille.

Apuu-chat aloitti toimintansa huhtikuun lopussa, ja elokuun puoliväliin mennessä käytyjä keskusteluja on yhteensä noin 3 700.

– Toki siitä ollaan yllättyneitä, että kiusaamiseen liittyvät haasteet ovat niin isossa roolissa, vaikka yhteiskunnassa puhutaan, että asialle on tehty paljon.

– Se on ehkä traagisin kokemus lapsilla, että vaikka kiusaamisesta kerrotaan aikuiselle, kukaan ei mahda asialle mitään. He kokevat olevansa yksin tässä maailmassa. Usein vanhemmat yrittävät auttaa lapsia, mutta he eivät ole paikalla koulussa.