Osa nuorista kokee, että kiusaamalla saa koulussa kunnioitusta – iso osa kertoo, ettei aikuisten puuttumisesta kiusaamiseen ole ollut hyötyä

– Meidän kyselyistä on vahvasti tullut esiin, että oppilaiden välillä on piilonormeja, millainen lapsen pitäisi olla tullakseen hyväksytyksi yhteisössä.

Rajut väkivaltatilanteet jäävuoren huippu

Moni viime aikoina esiin noussut tapaus on sellainen, jossa kiusaaminen on jatkunut pitkään ja perhe sanoo, että koulussa ei ole puututtu siihen tarpeeksi vakavasti.

Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusseurasta arvioi, että rajut väkivaltatilanteet edustavat kaiken kiusaamisen osalta jäävuoren huippua. Hän arvostelee sitä, että sellainen käytös, joka on muualla yhteiskunnassa pahoinpitely, on koulussa nimetty kiusaamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien kouluterveyskyselyjen perusteella viikoittain kiusaamista yläasteella kokevien määrä on vähentynyt 2010-luvun aikana 5,5 prosenttiin. Myös lukiossa ja ammattikoulutuksessa kiusaamista kokevien määrä on vähentynyt hieman.

Kehitys johtuu Kiilakosken mukaan siitä, että kun kiusaamisesta on puhuttu, siihen osataan kiinnittää huomiota ja puuttua. Olennaista on tutkijan mukaan puuttua koko koulun ilmapiiriin.

Koulujen ohjeistukset hyviä, miten onnistuu toteutus?

MLL:n Heleniuksen mukaan koulukiusaamista koskevat ohjeistukset ovat Suomessa hyviä, mutta eri asia on, miten ne pystytään toteuttamaan. Paljon on kiinni myös resursseista.

– Kouluissa on paljon lyhytkestoisia opettajapestejä, on sijaisuuksia, arki hektistä, ollaan ehkä väistötiloissa. Sitten myös lapsilla on monenlaisia tarpeita, on erityisen, tehostetun tuen tarvetta, puhutaan ties kuinka monia kieliä ja ryhmät ovat suuria.