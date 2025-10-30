Mediatietojen mukaan Länsirata on ollut esillä hallituksen neuvotteluissa viime viikkoina. Ranteen mukaan hallituksessa ei kuitenkaan ole neuvoteltu nyt osakassopimuksen yksityiskohdista mitään.

– Siihen on lähinnä tehty teknisiä muutoksia, ja nyt on mahdollista, että huomenna se sopu saadaan aikaiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) vahvistaa STT:lle, että kunnat ja valtio neuvottelevat Länsiradan osakassopimuksesta seuraavan kerran huomenna perjantaina.

– Minä en ole osallistunut minkäänlaisiin neuvotteluihin tässä, Ranne sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että kuntien taustalla on myös poliitikkoja ja politikointia.

– Joten kyllähän se sieltä lähtee. Koska se on hallitusohjelmassa, siellä on tiettyjä tahoja taustalla, jotka haluavat vähän tarkemmin neuvotella.

Ministeri toivoo nyt etenemistä

– Totean sen, että koska se on hallitusohjelmassa ja siitä on sovittu, ja nyt se osakassopimus on sellaiseen muotoon saatettu, että valtion puolelta toimitaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätösten mukaisesti ja kaiken sovitun mukaisesti, niin silloin se on hyväksyttävissä.