Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) vahvistaa STT:lle, että kunnat ja valtio neuvottelevat Länsiradan osakassopimuksesta seuraavan kerran huomenna perjantaina.
Lulu Ranteen mukaan on mahdollista, että huomisessa kokouksessa osapuolet pääsevät sopuun Turun tunnin junaksi kutsutusta hankkeesta.
– Meillähän on ollut itse asiassa aika pitkäänkin valtion puolelta osakassopimusluonnos sellaisessa tilanteessa, että se on ollut meidän puoleltamme hyväksyttävissä, Ranne sanoo STT:lle.
– Siihen on lähinnä tehty teknisiä muutoksia, ja nyt on mahdollista, että huomenna se sopu saadaan aikaiseksi.
Seuraavaksi osakassopimus etenisi kuntien valtuustoihin käsiteltäväksi. Jos osakassopimus hyväksytään kaikissa kunnanvaltuustoissa, ratasuunnittelu alkaa Ranteen mukaan ensi vuonna.
Neuvotteluissa mukana olevia Länsiradan osakaskuntia ovat Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Salo, Turku ja Vihti.
Ranne: Kunnissa taustalla politikointia
Mediatietojen mukaan Länsirata on ollut esillä hallituksen neuvotteluissa viime viikkoina. Ranteen mukaan hallituksessa ei kuitenkaan ole neuvoteltu nyt osakassopimuksen yksityiskohdista mitään.