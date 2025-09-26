Suposta kerrotaan, että Suomen rajalle Suomen ja Venäjän rajakriisin 2023 aikaan saapuneet sotilaat olivat yksittäistapauksia.

Tuoreessa Ilkeyksiä, sabotaasia, hyökkäyksiä -kirjassa kerrotaan, että Suomen valtionjohto ja viranomaiset olivat kesällä 2023 huolissaan siitä, että itärajalle tuli yksittäisiä venäläistaustaisia sotilaita maastorajan kautta. Venäjän hybridivaikuttamista käsittelevän kirjan ovat kirjoittaneet Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Iida Hallikainen ja Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen.

Kesällä 2023 Venäjän vastaisen rajan yli saapui suuria määriä turvapaikanhakijoita, joita Venäjän katsottiin ohjanneen sinne. Suomi lopulta sulki rajan turvapaikanhakijoiden saapumisen estämiseksi.

Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston päällikkönä toiminut Matti Sarasmaa kommentoi kirjassa asiaa vain, että Rajavartiolaitoksen tietoon tuli loppukesällä ”yksittäisiä tapauksia, jotka indikoivat sitä, että kaikki ei ollut niin kuin ennen”. Hän ei vahvista tai kiistä kirjassa esitettyjä tietoja.

Supo: Hyvin pieni osa rajanylittäjistä oli venäläisiä

Suojelupoliisista kerrotaan MTV Uutisille, että se ei tarkasti voi avata operatiivista toimintaansa.

– Yleisesti voimme kertoa, että vain hyvin pieni osa Suomeen syksyllä 2023 tulleista rajanylittäjistä oli venäläisiä, ja heidänkin joukossaan sotilastaustaiset henkilöt olivat yksittäistapauksia, suojelupoliisista vastataan MTV Uutisille sähköpostitse.

Suojelupoliisi kertoo, että turvallisuusviranomaiset tekivät rajatilanteeseen liittyen tiivistä yhteistyötä, jossa suojelupoliisi arvioi tilanteen kehitystä tiedustelutiedon perusteella. Se kertoo olleensa aktiivisesti mukana seulomassa saapuneiden joukosta henkilöitä, jotka mahdollisesti voisivat aiheuttaa vaaraa kansalliselle turvallisuudelle.

– Yleisellä tasolla on aina olemassa riski siitä, että Suomeen tulevilla turvapaikanhakijoilla on Suomen intressien vastaisia motiiveja. Tällaisten ihmisten tunnistaminen kuuluu turvallisuusviranomaisten ammattitaitoon, Suposta kirjoitetaan.

Supo kertoo, että venäläisten tiedustelu-upseerien karkotukset ja heille asetetut matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet Venäjän henkilötiedustelua Euroopassa, minkä takia se etsii muita keinoja tiedonhankintaan. Diplomaattipeitettä on kuitenkin ollut Supon mukaan vaikea korvata, koska diplomaattistatus tuo erityistä suojaa viranomaisten toiminnalta.

– Turvapaikanhakijat eivät erotu erityisenä ryhmänä, jonka kautta pyrittäisiin soluttamaan venäläisiä tiedustelu-upseereita tai heidän avustajiaan Suomeen tai muualle Eurooppaan. Turvapaikanhakijoihin kohdistuva viranomaiskiinnostus vaikeuttaa heidän hyödyntämistään eikä heillä useinkaan ole pääsyä sellaiseen tietoon, jota tiedusteluviranomaiset tarvitsisivat, Supo kertoo.

