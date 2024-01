Helsinki Pride -viikonloppuna luvatta ammutut raketit ja homovastainen banderolli olivat STT:n tietojen mukaan äärioikeiston tekosia – rikostutkinta poliisin mukaan loppusuoralla

Viime heinäkuussa yhden Helsingin Kalasataman tornitalon katolta ammuttiin luvatta ilotulitteita. Sitä ennen yli 120-metrisen rakennuksen katolta laskettiin näkyviin suuri banderolli, johon oli maalattu sateenkaaren värit ja niiden yli poikkiviiva. Active Helsinki, yliviivatun symbolin yläpuolella luki.

Aiemmin samana päivänä lähes 100 000 ihmistä oli osallistunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavaan ja juhlivaan Helsinki Pride -tapahtumaan Helsingin keskustassa.

STT:n tietojen mukaan ilotulite- ja banderollitempauksen takana oli äärioikeistolaiselta Active Club -verkostolta vaikutteita ottanut Active Helsinki -ryhmä. Se keskittyy toiminnassaan Active Clubien tapaan treenaamiseen ja kansallismieliseen aktivismiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Tommi Kotonen kuvaili joulukuussa Active Clubia STT:lle kansainväliseksi, äärioikeistolaiseksi verkostoksi, joka kannattaa valkoista nationalismia.

Active Helsinki julkaisi avoimella Telegram-kanavallaan elokuussa 2023 vajaan puolen minuutin mittaisen videon, jossa suurelle, maahan levitetylle kankaalle maalataan spray-maalilla tekstiä. Lyhyt video päättyy kuviin Kalasataman tornitalosta, jonka katolta kangas lasketaan näkyviin. Tuuli riepottelee kangasta, mutta punaisella ja mustalla kirjoitettu Active Helsinki ja sen alla sateenkaaren värien päälle maalattu poikkiviiva erottuvat kuitenkin selvinä.

Poliisilla useita epäiltyjä

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth Helsingin poliisista kertoo STT:lle, että tapahtuneesta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeillä vahingonteko ja räjähdesäännösten rikkominen. Granrothin mukaan taloyhtiölle aiheutui tapahtuneesta vahinkoa usean sadan euron edestä. Teoista voidaan tuomita sakkorangaistuksia.

Asiassa on Granrothin mukaan useita epäiltyjä, jotka ovat nuoria, täysi-ikäisiä miehiä.

Helsingin Sanomat julkaisi tapahtuneesta tuoreeltaan uutisen, jossa Helsingin poliisin komisario Teemu Lappalainen kertoi poliisipartion löytäneen paikalta Pride-tapahtumaa vastustavan lakanan. Tutkinnanjohtaja Granroth ei kommentoi suoraan tekoon mahdollisesti liittyvää Pride-vastaisuutta.

– Tapahtuma ajoittui Pride-viikkoon ja siihen liittyvään kulkueeseen.

Granroth kertoo poliisin olevan tietoinen siitä, että tapahtuneesta on sosiaalisessa mediassa levinnyt videomateriaalia. Epäileekö poliisi, että epäillyt rikokset on tehty osana jotakin aatteellista ryhmittymää?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se on tutkinnan alla, ja tämä otetaan esitutkinnassa huomioon, Granroth vastaa.

Asian esitutkinta on Granrothin mukaan loppusuoralla, ja jutun on tarkoitus edetä syyteharkintaan tammikuun lopulla tai helmikuun alussa.

Ristiriidassa ydinperheajatuksen kanssa

Miksi äärioikeistolaiseen ajattelumaailmaan liittyy usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistövastaisuutta tai jopa -vihamielisyyttä? Koska vähemmistöt eivät sovi kansallismieliseen ajatukseen valkoisesta ja heteronormatiivisesta ydinperheestä, vastaa Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Sonja Pietiläinen.

Osana tutkimustaan äärioikeiston ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta Pietiläinen on tutkinut myös seksuaalisuutta ja sukupuolta siitä näkökulmasta, miten huoli syntyvyyden laskusta ja valkoisen kansakunnan rappiosta ilmenee äärioikeiston ilmastopolitiikassa.

– Radikaalien ja ekstremististen oikeistolaisten liikkeiden ideologinen peruspilari on kansallismielisyydessä, joka on aina hyvin ulossulkevaa. Hyvin keskeinen osa kansallismielisyyttä taas on ajatus heteronormatiivisesta ydinperhemallista, hän sanoo.

Perhe on oikeistolaisessa politiikassa merkittävä yksikkö siksi, että sen kautta uusinnetaan valkoista kansakuntaa, Pietiläinen selventää. Valkoisen, heteronormatiivisen perheen ihanne sisältää stereotyyppisen ajatuksen taisteluvalmiista miehestä, joka puolustaa perhettä ja kansakuntaa, sekä naisesta, jonka taistelukenttä on koti, perhe ja lasten synnyttäminen.

– Tämä on se ideaali, mihin radikaalin oikeiston nationalismi nojaa. Heidän nationalisminsa perustuu hyvin vahvoihin hierarkioihin ja ajatukseen siitä, että on vain kaksi biologisesti määriteltyä sukupuolta ja kummallakin on vahvat omat roolit. Kaikki, mikä poikkeaa siitä, on heistä epänormaalia ja siten tuhottavissa olevaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Emme tiedä, mihin he ovat valmiita"

Äärioikeistolaiset ryhmät ovat usein hyvin miesvaltaisia, ja niiden toiminta tihkuu stereotyyppistä maskuliinisuutta sekä väkivallan ihannointia, Pietiläinen sanoo. Taisteluvalmiutta harjoitetaan esimerkiksi erilaisilla treenileireillä ja kamppailuharjoituksilla, joita myös Active Club ja Active Helsinki ovat somejulkaisujensa perusteella järjestäneet.

Pietiläisen mukaan sosiaalinen media ja se, millaisena ryhmä siellä näytetään, on keskeisessä osassa uusien jäsenten rekrytoinnissa. Hän ei halua ylikorostaa Active Clubin merkitystä, vaan muistuttaa, että se on jäsenmäärältään Suomessa melko pieni ryhmä.

Toisaalta Pietiläisen mielestä on syytä tunnistaa uhka, jonka radikaali oikeisto aiheuttaa etenkin erilaisille vähemmistöille ja muille ihmisille, jotka se näkee kansakuntaan kuulumattomina tai sen vihollisina.

Kalasataman tapauksesta julkaistulla videolla on myös kohta, jossa jokin räjähtää kuvan ulkopuolella. Räjähdyksen aiheuttama leimahdus näkyy videolla.

Pietiläisen mukaan videolla näkyvä vilaus räjähdyksen aiheuttamasta leimahduksesta ja sen julkaiseminen avoimesti sosiaalisessa mediassa voi olla nuoruuden naiiviutta ja uhoa – tai osoitus siitä, että ryhmä on valmis ottamaan kovempia keinoja käyttöön.

– He (Active Club) ovat aika nuori ryhmä, emmekä vielä tiedä, mihin he ovat valmiita tai mitä he ovat pyrkineet tekemään.