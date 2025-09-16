Valiokunta kuulee Supoa normaalisti useita kertoja vuodessa.
Suojelupoliisin (supo) päätös poistaa verkkosivuiltaan tekstiä väestönvaihtoteoriasta nousee todennäköisesti esiin myös eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnassa. Näin ennakoi valiokunnan puheenjohtaja Mats Löfström (r.).
– Olen varma, että kysymys tulee esille, kun kuulemme Supoa valiokunnassa hän sanoi STT:lle.
Löfström huomautti, että valiokunta kuulee supoa normaalisti eri yhteyksissä useita kertoja vuodessa. Seuraavan kerran Supo on tulossa valiokunnan kuultavaksi lähiviikkoina. Löfström lisäsi, että valiokunta seuraa myös julkista keskustelua.
Asiasta kertoi aiemmin Yle.
Tekstiä poistettiin Keskisarjan esiintymisen jälkeen
Supo poisti syyskuun alussa verkkosivuiltaan tekstiä väestönvaihtoteoriasta ja etnonationalismista muutama päivä perussuomalaisten varapuheenjohtajan Teemu Keskisarjan A-studio-esiintymisen jälkeen.
Keskisarja muun muassa puhui maahanmuuttajista heikkolaatuisina tulokkaina ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.
Ennen muokkauksia suojelupoliisin sivuilla kerrottiin väestönvaihtoteorian ja etnonationalismin olevan "olennainen äärioikeistolaisen väkivallan oikeuttamisen peruste viime vuosina".
Tästä esimerkkinä tekstissä annettiin Uudessa-Seelannissa vuonna 2019 tapahtunut Christchurchin moskeijaan kohdistettu terrori-isku, jossa kuoli yli 50 ihmistä.
Muokkausten jälkeen annettu esimerkki poistettiin ja tilalle on sittemmin vaihdettu teksti: "Osa maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen tekijöistä on perustellut toimintaansa väestövaihtoteorialla."
Supon viestinnästä on todettu STT:lle, ettei Supon näkemys väestönvaihtoteoriasta ole kuitenkaan muuttunut mihinkään.