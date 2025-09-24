Rantanen tyrmää pääministeri Orpon väläyttämän selvityksen supon siirtämisestä valtioneuvoston kansliaan.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tyrmää mahdollisen selvityksen suojelupoliisin (supo) siirtämisestä sisäministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Hänen näkemyksensä on, että supo pysyy sisäministeriössä eikä sitä ole syytä tai tarvetta muuttaa.

Rantanen kommentoi asiaa STT:lle eduskunnassa. Hän sanoi, että mitään selvitystä ei ole meneillään eikä sellaisesta ole sovittu hallitusohjelmassa.

Suomen Kuvalehti uutisoi tiistaina, että pääministeri Petteri Orpo (kok) olisi valmis selvittämään, tulisiko supo siirtää valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

– Minusta olisi selvittämisen arvoinen asia, että suojelupoliisi olisi valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Mutta minulla ei ole asiaan vielä vahvaa tai lopullista kantaa, Orpo sanoi.

Orpon mukaan monissa maissa asia on näin järjestetty ja sille on selkeät perusteet.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa kertoi STT:lle elokuussa, että supoa ollaan siirtämässä sisäministeriön poliisiosaston alaisuuteen. Ministeriö on luopumassa kansallisen turvallisuuden yksiköstä, joka on viime vuodet tulosohjannut suojelupoliisia.

Sarasmaan mukaan päätökset on tavoitteena tehdä tämän vuoden puolella, jotta muutokset tulisivat ensi vuoden alusta voimaan.