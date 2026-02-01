Suomen olympiajoukkueesta rannalle jäänyt Perttu Hyvärinen lopettaa maastohiihtouransa tämän kauden jälkeen, Yle kertoi sunnuntaina kotisivuillaan.

Kokenut arvokisakävijä Hyvärinen, 34, on napannut urallaan muun muassa viestihopeaa Planican MM-kisoista 2023.



Milano-Cortinan olympialaisista ulos jääminen on selvästi ottanut Hyväristä koville.



– Pian ovat alkamassa urheilijoille tärkeät kisat, enkä ainakaan vielä halua ihan perusteellisesti avata julkisuudessa, mitä kaikkea mielessä on liikkunut viime aikoina. Mutta olen aina ajatellut, että urheilussa kaikki hyvä, kuten kisavalinnat, perustuu puhtaasti tuloksiin ja näyttöihin eikä politiikkaan. En valitettavasti voi olla siitä enää aivan varma, hän sanoi Ylelle.



Ylen mukaan Hyvärinen viittaa siihen, että kisavalinnoissa "hänen edelleen meni Hiihtoliiton valmentajien omia urheilijoita". Hyvärisen valmentaja Mikko Virtanen ei ole enää Hiihtoliiton palveluksessa.