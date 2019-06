22-vuotias opettajaopiskelija murhattiin raa'asti kadulle Ruotsissa – pari viikkoa myöhemmin hänen kaksoisolentonsa menetti henkensä: "He ovat kopioita”

Epäillyn ystävä murhattiin vuonna 2017



Selvisi, että 25-vuotiaan epäillyn ystävä ammuttiin kuoliaaksi tammikuussa 2017 Vårby gårdin lähiössä Tukholman lounaispuolella. Murha on edelleen selvittämättä, mutta poliisin mukaan uhrin ystävät ovat syyttäneet murhasta kilpailevaa rikollisverkostoa.

"He ovat kopioita toisistaan"

– Mies tapettiin vahingossa. NN luuli ampuvansa vihollisensa, koska he näyttävät samalta. NN sai vihjeen joltakulta ravintolassa. Perustuu varmaan lähteeseen, ”Shayanin ystävä” -nimellä allekirjoitetussa vihjeessä luki. NN viittaa epäiltyyn.

Myös tulevassa oikeudenkäynnissä poliisin tutkinnan päälinjana on se, että epäilty erehtyi henkilöstä, ja Shayan joutui luodin eteen tämän erehdyksen vuoksi.

25-vuotias epäilty on kiistänyt syyllisyytensä murhiin. Tutkinnan edetessä poliisi on kuulustellut ja pidättänyt myös useita alaikäisiä epäiltyinä avunannosta murhaan, kertoo Aftonbladet. Osasta heihin kohdistuneista epäilyistä on luovuttu tutkinnan aikana.