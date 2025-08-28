Yle: Ilmavoimat poistaa hakaristin lipuistaan

Hakaristin poistaminen on osa Ilmavoimien lippu-uudistusta, Yle kertoo.

Ilmavoimat aikoo poistaa hakaristin joukko-osastojensa lipuista, kertoo Karjalan lennoston komentaja, eversti Tomi Böhm Ylelle.

Syynä on ulkoinen paine. Hakaristit ovat aiheuttaneet kiusallisia tilanteita, kun Ilmavoimat on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä.

– Olisimme tämänkin lipun kanssa voineet mennä, mutta joskus voi tulla kiusallisia tilanteita ulkomaalaisten vieraiden kanssa. On ehkä järkevää elää ajassa, Böhm sanoo Ylelle.

Böhm ei osaa vielä kertoa tarkkaa aikataulua hakaristien poistamiselle joukko-osastojen lipuista, mutta toivoo sen tapahtuvan hänen komentajakaudellaan.

Böhm kertoo Ylelle, ettei asiaan liittyen ole tullut poliittista painetta.

Ilmavoimien esikunta luopui hakaristitunnuksen käytöstä viime vuonna.

Hakaristitunnuksesta luopuminen on ollut ajoittain esillä julkisuudessa.

Vuonna 2021 Saksan ilmavoimien osaston everstiluutantti Mathias Boehnke jätti osallistumatta puolustusvoimien lippujuhlaseremoniaan Lapin lennoston lipun takia.

Vasemmalla ilmavoimien esikunnan entinen tunnus, oikealla nykyinen ilmavoimien yleistunnus.

Lue lisää: Saksalaiset jättivät lippujuhlan seremonian väliin hakaristin takia

Uutinen päivittyy.