Hakaristin käyttö on jo nolannut Suomea maailmalla – kaataako se maineemme? Tämä on natsien tärvelemän symbolin tausta

Ilmavoimien joukko-osastojen lipuista löytyvä hakaristi on koettu kiusalliseksi symboliksi kansainvälisissä yhteyksissä. Minkälainen on hakaristin historia Suomessa, entä voiko se vaikuttaa negatiivisesti Suomen maakuvaan?

Suomen Ilmavoimat on todennäköisesti vaihtamassa joukko-osastojensa lipuissa käytetyn hakaristin kotkasymboliin, uutisoi Helsingin Sanomat.

Lipuissa liehuvaa hakaristiä on jouduttu selittelemään kansainvälisissä yhteyksissä.

Muissa länsimaissa hakaristi katsotaan hyvin ongelmalliseksi symboliksi, sillä toisen maailmansodan aikana se palveli natsien tunnuksena.

Suomen Ilmavoimien käyttöön hakaristi otettiin vuonna 1918.

– Suomen ilmavoimat, tai valkoinen armeija, sai ensimmäisen lentokoneensa lahjoituksena ruotsalaiselta kreiviltä, joka maalasi koneisiin onnenmerkkinsä eli hakaristisymbolin. Tässä vaiheessa, kun meillä ei ollut koneita eikä hirveästi merkkejäkään, hakaristin maalaaminen oli nopein ja helpoin ratkaisu. En usko, että sitä kovin tarkkaan mietittiin, sanoo sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Hänen mukaansa Suomi on siinä suhteessa poikkeuksellinen maa, että täällä hakaristitunnukset on säilytetty.

– Se liittyy nimenomaan perinteeseen. Meillä on nähty, että hakaristillä on paljon syvemmät juuret kuin kansallissosialistisen Saksan hakaristillä. On tietysti sitten merkittävää millä tavalla, missä kontekstissa ja viitekehyksessä se nostetaan esille.

Vaikuttaako hakaristi Suomen maakuvaan negatiivisesti?

Hakaristisymbolien poistamiseen Ilmavoimien joukko-osastojen lipuista liittyy ulkoinen paine, kertoo Karjalan lennoston uusi komentaja, eversti Tomi Böhm Ylelle.

Hänen mukaansa Ilmavoimat on kohdannut kiusallisia tilanteita esimerkiksi tehdessään yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa.

Samanlaisia tilanteita koettiin jo vuonna 2021, kun saksalaiset jättivät Puolustusvoimien lippujuhlan seremonian väliin hakaristin takia.

Suomen maakuvatyötä ohjaavan Finland Promotion Boardin puheenjohtaja Mikko Koivumaan mukaan symboli ei todennäköisesti ole vaikuttanut Suomen maakuvaan, mutta väärintulkintoja on aina mahdollista syntyä.

– Luulen, että hakaristi tunnistetaan yleisesti ottaen natsi-Saksan symbolina, eli sillä tavalla väärinymmärtämisen mahdollisuus on ihan todellinen. Samanaikaisesti luulen, että ne tilanteet, joita tähän mennessä on tullut, ovat olleet rajallisia. Ne eivät ole olleet suuren yleisön asioita, eli tämä ei ole levinnyt laajasti maailmassa. Mutta kyllä siitä voi olla harmia – väärintulkinta on todennäköisempi kuin oikeintulkinta.

