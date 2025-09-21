Ilmavoimat luopuu hakarististä lipuissaan kansainvälisissä harjoituksissa ja somessa tapahtuneiden välikohtausten takia.

Ilmavoimien päätöksessä luopua hakaristisymbolista joukko-osastojensa lipuissa painavat välikohtaukset esimerkiksi saksalaisten sotilaiden ja sosiaalisten median kanavien kanssa, selviää MTV Uutisten haltuunsa saamista asiakirjoista.

Elokuussa uutisoitiin, että Ilmavoimat aikoo poistaa joukko-osastojensa lipuista hakaristin ja korvata sen kotkalla. Myös Ilmasotakoulun joukko-osastotunnuksessa potkurin taustalla oleva hakaristi on tarkoitus korvata kokardilla.

Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että päätöksen taustalla on ulkoinen paine ja kiusalliset tilanteet Ilmavoimien tehdessä kansainvälistä yhteistyötä. Ilmavoimien esikunta luopui jo aiemmin hakaristitunnuksestaan.

Myös Ilmasotakoulun joukko-osastotunnuksessa potkurin taustalla oleva hakaristi saa tällä tietoa kyytiä.

Kansainvälinen hakaristiuutisointi herättänyt huomiota

MTV Uutisten saamat asiakirjat vahvistavat asian, mutta piirtävät päätöksestä myös tarkemman kuvan.

– Perusteena on, että hakaristitunnuksen julkinen käyttö on kielletty Saksassa ja useissa muissa Nato-liittolaismaissa. Maineenhallinnan kannalta hakaristin esiintyminen tullee muodostumaan ongelmaksi monikansallisen yhteistyön lisääntyessä, Ilmavoimien esikunnan esityksessä kirjoitetaan.

– Hakaristisymboliin liittyvät voimakkaat mielikuvat aiheuttavat säännöllisin väliajoin kotimaista ja kansainvälistä mielenkiintoa, joka kuormittaa Ilmavoimien organisaatiota. Asia nousee tyypillisesti esiin esimerkiksi paraatien yhteydessä, jolloin joukko-osastoliput ovat kaikkien nähtävissä julkisilla paikoilla.

Perusteluissa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että paraateissa liput ovat kaikkien, kuten turistien, nähtävillä.

Esikunta nostaa lisäksi esille uutistoimisto Reutersin ja Ison-Britannian yleisradio BBC:n Suomen ilmavoimien hakaristiä käsittelevät uutiset.

Uutinen jatkuu videon alla.

2:43 Voivatko hakaristisymbolit vahingoittaa Suomen mainetta kansainvälisesti?

Perusteluissa esimerkkeinä Indiana Jones ja Call of Duty -videopeli

Esikunta perustelee hakarististä luopumista myös kuva- ja videosisältöjen kasvaneella merkityksellä viestinnässä ja informaatiopuolustuksessa.

Hakaristi on vaikea symboli käyttää visuaalisessa viestinnässä, koska sille on natsi-Saksan myötä muodostunut vahva ja laajalti tunnistettu merkityssisältö, joka tunnetaan kautta maailman.

– Hakaristi on ollut viimeiset 80 vuotta "kaiken pahan symboli" käytännössä kaikessa länsimaisessa populaarikulttuurissa elokuvista (esim. Indiana Jones jne.) tietokone- ja konsolipeleihin (Wolfenstein, Call of Duty jne.), ilmavoimien esikunta perustelee.

Saksalaisupseerin pakit seremonialle esimerkki ongelmista

Vuoden 2023 asiakirjassa ollaan huolissaan hakaristin vaikutuksesta Suomen liittyessä Natoon.

Esimerkiksi mahdollisista vaikutuksista nostettiin niin sanottu "ACE-gate". Vuonna 2021 järjestetyssä Arctic Challenge Exercise 2021 -harjoituksessa Saksan ilmavoimien osaston everstiluutantti Mathias Boehnke jätti osallistumatta puolustusvoimien lippujuhlan kunniaksi järjestettyyn seremoniaan.

Syynä oli Lapin lennoston lipussa olevan hakaristi. Boehnke kertoi, että uskoi voivansa saada rangaistuksen kotimaassaan, jos esiintyy hakaristin kanssa.

– Minulle kerrottiin etukäteen, että lippu on mukana seremoniassa, joten päätin, etten voi osallistua. Vaikka tilaisudella on hyvä, tai mitä parhain tarkoitus, en voi saksalaisena upseerina esiintyä sellaisen symbolin kanssa, hän perusteli tuolloin.

Lennoston Twitch-tili lukittiin lipun esittämisen takia

Ilmavoimien esikuntaa huolestuttavat myös sosiaalisen median alustojen sisältörajoitukset.

Monet sosiaalisen median palvelut seuraavat suurten maiden lainsäädäntöä, jotta voivat toimia näissä maissa. Ilmavoimien esikunta kirjoitti, että Saksa voi sakottaa somepalveluita sen lakien vastaisen sisällön esittämisestä.

Ilmavoimien esikunnalla oli antaa myös todellinen esimerkki lipun aiheuttamista ongelmista verkossa. Satakunnan lennoston valatilaisuutta oltiin esittämässä suorana Twitch-palvelussa vuonna 2021, kun suorassa lähetyksessä käytetty tili lukittiin. Syyksi kerrotaan videolla esiintynyt joukko-osastolipun hakaristisymboli.

Esikunnan kertoman mukaan Ilmavoimat eivät samaisesta syystä voi käyttää sosiaalisen median kanavissaan kuvia, joissa hakaristi on selkeästi tunnistettavissa.

Pääesikunta: Erittäin poikkeuksellinen muutos arvokkaisiin perinteisiin

Pääesikunta on hyväksynyt uusien lippujen suunnittelun. Päätöksessään se muistuttaa, että lippu on joukko-osaston arvokkain yksittäinen perinne. Sen mukaan lippujen muuttamisessa on kyse muustakin kuin symboliikan ja lippujen uusimisesta.

– Lippujen muuttamisessa on kyse erittäin poikkeuksellisesta pitkäaikaisten arvokkaiden perinteiden muuttamisesta, pääesikunta kirjoittaa.

– Suunnittelutyössä on syytä huomioida, että kyse on erittäin poikkeuksellisesta muutoksesta koko puolustushaaran ja sen joukko-osastojen perinteisiin. Kaikkiin työn vaiheisiin liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä on suunniteltava yhteistyössä Pääesikunnan viestintäosaston kanssa.

Vielä 2017 hakaristin "pitkä ja arvokas historia" haluttiin säilyttää lipuissa

Päätös poistaa hakaristi Ilmavoimien joukko-osastojen lipuista kuvaa sitä, miten Ilmavoimien esikunnan virallinen kanta asiaan on muuttunut.

Kun aiemmin Ilmavoimien esikunta päätti korvata hakaristin kotkalla joukko-osastotunnuksessaan, se perusteli päätöstä hyvin samansuuntaisesti kuin nyt lipun kohdalla.

– Joukko-osastotunnus on aiheuttanut viime vuosina enenevässä määrin kielteistä huomiota ulkomaisten yhteistyökumppaneiden keskuudessa kansainvälisen yhteistyön lisäännyttyä. Ilmavoimien hakaristin historian selvittäminen yhä uudelleen ulkomaisille ja kotimaisillekin yhteistyökumppaneille koetaan epätarkoituksenmukaisena ja osin kiusallisena, esittelyssä vuonna 2017 kirjoitettiin.

Tuolloin vielä korostettiin, että lipuissa symboli saisi jäädä.

– Ilmavoimien esikunta korostaa tiedostavansa hakaristin pitkän ja arvokkaan historian Ilmavoimissa ja haluaa hakaristin säilyvän edelleen Ilmavoimien joukko-osastolipuissa ja joukko-osastoristeissä, tuolloin täydennettiin.

Nyt, alle kymmenen vuotta myöhemmin, kanta on toinen. Hakaristi saa lähteä.

12:19 Pitäisikö hakaristisymboli poistaa muualtakin kuin Ilmavoimien tunnuksista? Katso sotahistorian dosentin Lasse Laaksosen haastattelu yllä olevalta videolta.