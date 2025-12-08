Joulukuusilento on jokavuotinen perinne, jossa hävittäjät lentävät joulukuusta tai joulupalloa esittävissä muodostelmissa. Lähipäivinä perinteeseen liittyvät myös suomalaiset.

– Tämä perinne yhdistää kansaa ja puolustusvoimia, kertoo Ruotsin TV4:n haastattelussa Ruotsin ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Jonas Wikman.



Tänä vuonna joulukuusilentoon osallistuvat myös Suomi ja Tanska.



Wikman kuvailee yhteisiä lentoja selkeäksi symboliksi syventyneestä pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä.



– Tämä on meille tärkeää. Harjoittelemme yhdessä päivittäin ja suunnittelemme muun liittouman kanssa yhteistä puolustustamme, sanoo Wikman Ruotsin TV4:n haastattelussa.



– Se, että saamme lentää tämän muodostelman yhdessä joulun aikaan, on tietenkin sekä luonnollista että merkityksellistä.

Vaativa tehtävä

Reitit suunnitellaan kunkin lennoston toimesta ja reittejä saatetaan muuttaa sääolosuhteiden mukaan.



Hävittäjät lentävät parinsadan metrin korkeudella.



– Voisimme lentää matalammallakin, mutta lennämme sellaisella korkeudella, että meidät huomaa ja näkee ja voi ottaa kuvia.



Tavallisesti hävittäjät ovat muodostelmassa toisistaan noin 10–15 metrin päässä. Tarkan paikan pitäminen on lentäjälle vaativa tehtävä.

Joulukuusilento myös Suomen yllä

Suomen yllä joulukuusilennon voi ruotsalaismedian mukaan nähdä jo tällä viikolla, kun Norrbottenin lennosto lentää suomalaisten kanssa Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen yllä.