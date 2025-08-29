HS: Ilmavoimien uudeksi lipputunnukseksi todennäköisesti kotka

Ilmavoimat luopuu joukko-osastojensa lippujen hakaristitunnuksista.
Suomen Ilmavoimat todennäköisesti vaihtaa joukko-osastojensa lipuissa käytetyn hakaristin kotkasymboliin, uutisoi Helsingin Sanomat. Kotkaa käytetään nykyisin Ilmavoimien yleistunnuksena.
Yle kertoi torstaina Ilmavoimien luopuvan kiusallisesta hakarististä joukko-osastojensa lipuissa. Ilmavoimat on jo poistanut hakaristit useimmista muista tunnuksista.
Muutos on osa käynnissä olevaa lippu-uudistusta. Ilmavoimien esikunta kertoi HS:lle, että kotkasymboli tulee olemaan keskeinen elementti uusissa lipuissa.